В Пензе планируют создать «наземное метро»

05.08.2024 | 09:40

В Пензе может появиться «наземное метро». Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником.

Это будет совместный проект Куйбышевской железной дороги и регионального правительства. У него уже есть название - «Сурские радиусы».

Планируется, что задействуют современные электрички. Они станут перевозить пассажиров с окраин Пензы, а также из Пяши, Селиксы и Бессоновки.

«Это позволит поднять пассажирские перевозки на новый качественный уровень, сделать поездки более комфортными», - пояснил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Идея запуска электрички по маршруту Арбеково - Пенза-I - Пенза-III возникла у городских властей много лет назад, но ее так и не смогли реализовать. В частности, в декабре 2013 года было заявлено, что «запуск скоростной электрички Арбеково - Пенза-I, который вынашивали несколько лет, не может быть реализован из-за отказа руководства железной дороги. Они считают, что нет возможности для постройки отдельной платформы».

В 2019 году этот вопрос вновь всплывал на встрече представителей администрации Пензы и Куйбышевской железной дороги. Бывший тогда мэром Андрей Лузгин предложил проанализировать, актуален ли этот проект, и просчитать, будет ли электропоезд востребован у пензенцев. «Принято решение сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется данным вопросом», - сообщали в пресс-службе администрации.