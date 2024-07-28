В Пензенской области собираются запретить склонение к аборту

28.07.2024 | 12:47

Губернатор Пензенской области внес законопроект, который запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Пензенской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства», - говорится в законе.

Под склонением к аборту подразумевают действия, которые принуждают беременную женщину отказаться от появления на свет ребенка. Это уговоры, предложения, подкуп, обман, выдвижение «иных требований».

К склонению к аборту не будут относить информирование врачом женщины (или иного лица, имеющего право на подписание информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерывания беременности) о медицинских показаниях к процедуре.

«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Пензенской области», - говорится в тексте.

После вступления закона в силу (через 10 дней после его официального опубликования) Пензенская область войдет в число регионов РФ, где склонение к аборту запрещено. На данный момент подобный документ приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях, Республике Коми.

В Коми, например, штраф за такие действия составляет 3 000-5 000 рублей для граждан, 20 000-50 000 рублей для должностных лиц, 100 000-200 000 рублей - для юридических.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в 2023 году количество абортов снизилось на 1,2% по сравнению с 2022-м, когда зарегистрировали 3 720 случаев прерывания беременности.

Чаще всего на аборт решались женщины 18-44 лет (3 664), 26 процедур прошли девушки 15-17 лет, 30 - пациентки 45-49 лет. 401 прерванная беременность была у женщин первой, 36 абортов сделали ВИЧ-инфицированным пензячкам.