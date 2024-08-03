Новую школу в Заре готовят к сдаче в эксплуатацию

03.08.2024 | 13:46

В пятницу, 2 августа, комиссия проверила, как идет возведение новой школы на 1 100 мест в пензенском микрорайоне Заря.

По словам руководителя организации-подрядчика Ивана Николаева, готовность школы превышает 90%. Завершается монтаж инженерных сетей, устройство и отделка входных групп, установка сантехники, отделочные работы внутри здания.

Одновременно в классах устанавливают оборудование и мебель, а в школьном дворе ведется благоустройство.

Глава Пензы Александр Басенко отметил, что коллектив практически укомплектован, списки учеников уже составлены.

10 июля новую школу посетил прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков. Он подчеркнул необходимость своевременного завершения возведения объекта и поручил прокурору Октябрьского района обеспечить контроль за окончанием строительства школы и вводом ее в эксплуатацию.

«Здание состоит из девяти трехэтажных блок-секций, в которых имеются лифты и широкие лестничные марши. Площадь образовательного учреждения составляет порядка 22 тыс. кв. м. В нем предусмотрены библиотека, тренажерный и хореографический залы, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом. Классы будут оснащены лабораториями», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

На строительство школы в Заре направлено более 1 млрд 200 млн рублей.