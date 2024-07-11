Построенную в Заре школу посетил главный прокурор области

11.07.2024 | 12:48

В среду, 10 июля, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков посетил построенную в Заре школу на 1 100 мест, которая 1 сентября должна принять первых учеников.

Он оценил темп работ на объекте со сроком сдачи до 15.08.2024.

По данным на 8 июля, опубликованным мэрией, на завершающем этапе находится монтаж алюминиевых конструкций, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, кровли, а также утепление фасада. Ведутся внутренние строительные и отделочные работы.

Кроме того, подрядчик занимается благоустройством территории: укладывает брусчатку, устанавливает бордюрный камень, готовится к асфальтировке.

«Руководитель регионального надзорного ведомства отметил необходимость своевременного завершения строительных работ, оценил их соответствие графику и поручил прокурору Октябрьского района г. Пензы обеспечить контроль за окончанием строительства объекта и вводом в эксплуатацию», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На возведение школы в Заре было направлено более 1 млрд 200 млн рублей.