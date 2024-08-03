Сетевое издание|18+|Суббота|3 авг 2024|17:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Минздрав посоветовал похлопать арбуз перед покупкой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В День арбуза, который отмечается 3 августа, Министерство здравоохранения Пензенской области рассказало, чем он полезен и по каким признакам его выбирать.

Эта ягода более чем на 90% состоит из воды, в которой содержатся витамины А, В, С и Р, соли натрия, кальция, железа, магния.

Химический состав сока делает арбуз идеальным продуктом для профилактики болезней почек, некоторых заболеваний сердца, подагры. Кроме того, рекомендуется употреблять арбуз при заболеваниях крови, в том числе и при малокровии, так как он - чемпион по содержанию железа. Сахара в этой ягоде всего 6%, а энергетическая ценность - всего 30 ккал на 100 граммов.

«Спелый арбуз при похлопывании пружинит и резонирует. У него твердая блестящая кожица, контрастные полоски и сухой хвостик, а на боку должно быть желтое пятно», - напомнили признаки зрелой ягоды в минздраве.

Ранее арбузам и дыням спрогнозировали подорожание на 50% по сравнению с прошлогодними ценами. Причин несколько: заморозки, засуха и нашествие вредителей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте