Минздрав посоветовал похлопать арбуз перед покупкой

03.08.2024 | 11:07

В День арбуза, который отмечается 3 августа, Министерство здравоохранения Пензенской области рассказало, чем он полезен и по каким признакам его выбирать.

Эта ягода более чем на 90% состоит из воды, в которой содержатся витамины А, В, С и Р, соли натрия, кальция, железа, магния.

Химический состав сока делает арбуз идеальным продуктом для профилактики болезней почек, некоторых заболеваний сердца, подагры. Кроме того, рекомендуется употреблять арбуз при заболеваниях крови, в том числе и при малокровии, так как он - чемпион по содержанию железа. Сахара в этой ягоде всего 6%, а энергетическая ценность - всего 30 ккал на 100 граммов.

«Спелый арбуз при похлопывании пружинит и резонирует. У него твердая блестящая кожица, контрастные полоски и сухой хвостик, а на боку должно быть желтое пятно», - напомнили признаки зрелой ягоды в минздраве.

Ранее арбузам и дыням спрогнозировали подорожание на 50% по сравнению с прошлогодними ценами. Причин несколько: заморозки, засуха и нашествие вредителей.