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Общество

Назван средний размер увеличения выплат работающим пенсионерам

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С 1 августа пенсионерам, работавшим в 2023 году, проводится перерасчет пенсий по старости и по инвалидности. Специалисты отделения СФР по Пензенской области уже в июле скорректировали размеры выплат, так что обращаться никуда не нужно: перерасчет происходит автоматически.

Корректировка зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличение. Максимальная прибавка - 3 пенсионных коэффициента.

В Пензенской области перерасчет коснется более 71 тысячи пенсионеров.

«Средний размер увеличения составит 252 рубля. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику», - сообщили в пресс-службе отделения СФР по Пензенской области.

Также с 1 августа возрастет размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования. Перерасчет зависит от результатов инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.

Так, накопительные пенсии у 674 пензенцев увеличатся на 7%. Ежемесячная прибавка к пенсии 449 участников программы софинансирования пенсионных накоплений повысится на 6,9%.

В соцфонде отметили, что средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 907,17 руб. в месяц, а выплаты участникам программы софинансирования - 2 353,62 руб.

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