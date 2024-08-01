В Пензе открылись военно-патриотические сборы «Гвардеец»

01.08.2024 | 19:46

В четверг, 1 августа, на набережной Суры в Пензе, у монумента «Росток», состоялось торжественное открытие военно-патриотических сборов «Гвардеец». Они являются юбилейными, десятыми по счету, и впервые продлятся 3 недели.

С приветственным словом к участникам из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики обратились заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Олег Машковцев поздравил ребят с началом сборов от имени полпреда Игоря Комарова.

«Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что воспитание подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к истории Отечества и доблестных подвигов наших предков - это важнейшая задача, от решения которой зависит будущее нашей страны. Именно поэтому мы в Приволжском федеральном округе реализуем проект «Гвардеец» для самых мотивированных ребят, которые мечтают посвятить себя службе стране. Для молодежи это прекрасная возможность проявить свои лучшие качества», - отметил он.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что «гвардейцы» через несколько лет встанут в ряды защитников Отечества.

«Мы с вами находимся на набережной реки Суры, у обелиска Славы. Это один из главных символов Пензы, на памятнике выбиты фамилии земляков, которыми мы гордимся. Их боевой и мирный труд - образец для всех нас. Сегодня в церемонии открытия принимают участие наши современники, совершившие подвиги во имя Родины. От имени организаторов и участников сборов «Гвардеец» благодарю их за пример мужества и патриотизма для юного поколения», - подчеркнул он.

Одним из почетных гостей стал Герой России Александр Янклович из Саратовской области. Он заявил, что жители всех регионов Приволжского федерального округа с честью и достоинством выполняют на фронте служебно-боевые задачи.

«Я уверен, что «гвардейцы», став в строй и надев форму, впредь и навсегда будут чтить заветы наших военачальников - от Суворова до Жукова, будут достойны наших воинов, защищающих страну на полях сражений», - добавил Герой России.

Мероприятие завершилось 20-минутным авиашоу от пилотажной группы «Стрижи». Ее участие стало возможным благодаря специальному проекту Министерства обороны РФ, в рамках которого «Стрижи» выступают на значимых патриотических мероприятиях.

Проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года по инициативе и под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Изначально сборы проходили в Нижегородской и Пензенской областях, с 2022 года полпред Президента РФ Игорь Комаров решил доверить их проведение Пензенской области.

В этом году участниками стали 320 юношей. Сборы пройдут с 1 по 21 августа в артиллерийском инженерном институте.