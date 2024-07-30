Сетевое издание|18+|Вторник|30 июл 2024|17:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На открытии сборов «Гвардеец» пензенцы увидят авиашоу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе в четверг, 1 августа, в день старта юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец» состоится выступление пилотажной группы «Стрижи».

Это 10-е, юбилейные сборы. Впервые по поручению губернатора Олега Мельниченко они продлятся 3 недели. Кроме того, в программу обучения юнармейцев внесены изменения, а церемония открытия станет самой масштабной за все время.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, если раньше сборы открывали на территории артиллерийского инженерного института, то теперь мероприятие проведут в центре Пензы, на набережной Суры у стелы «Росток».

На церемонии смогут побывать все желающие, ее посетят и почетные гости: представитель полпредства ПФО, Герой России Александр Янклович, герои СВО. Праздник начнется в 15:00.

«Кульминационной частью открытия станет выступление авиационной группы «Стрижи», чье участие стало возможным благодаря специальному проекту Министерства обороны РФ, в рамках которого пилотажная группа выступает на значимых патриотических мероприятиях», - рассказали в правительстве.

В юбилейную программу сборов включили посещение юнармейцами Пензенского планетария, музея И. Н. Ульянова, где есть экспозиция, посвященная Кремлевскому полку, картинной галереи, музея-заповедника «Тарханы».

Впервые в стрелковом комплексе пройдут занятия по стрельбе по тарелкам, которые будут имитировать БПЛА. Запланированы командные спортивные соревнования (футбол, волейбол, баскетбол) и индивидуальные (стрельба, дартс, настольный теннис).

Сборы «Гвардеец» играют большую роль в профориентации ребят. Например, более 60 юнармейцев после них связали свою жизнь с ВС РФ, поступив в Пензенский артиллерийский инженерный институт.

Сборы проводят с 2013 года, у истоков мероприятия стоял Олег Мельниченко. В то время он работал в аппарате полпреда ПФО и в числе прочего занимался разработкой этого проекта. Изначально местом проведения были Нижегородская и Пензенская области. С 2022-го полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров постановил проект «Гвардеец» доверить Сурскому краю.

Ранее сообщалось, что в центре Пензы на период церемонии открытия сборов ПФО «Гвардеец» изменится схема организации движения. Так, с 8:00 до 22:00 проезд запретят на улицах Славы (по четной и нечетной сторонам) и Урицкого - от Бакунина до Максима Горького. Кроме того, на ряде улиц нельзя будет парковаться.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте