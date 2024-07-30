На открытии сборов «Гвардеец» пензенцы увидят авиашоу

30.07.2024 | 09:45

В Пензе в четверг, 1 августа, в день старта юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец» состоится выступление пилотажной группы «Стрижи».

Это 10-е, юбилейные сборы. Впервые по поручению губернатора Олега Мельниченко они продлятся 3 недели. Кроме того, в программу обучения юнармейцев внесены изменения, а церемония открытия станет самой масштабной за все время.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, если раньше сборы открывали на территории артиллерийского инженерного института, то теперь мероприятие проведут в центре Пензы, на набережной Суры у стелы «Росток».

На церемонии смогут побывать все желающие, ее посетят и почетные гости: представитель полпредства ПФО, Герой России Александр Янклович, герои СВО. Праздник начнется в 15:00.

«Кульминационной частью открытия станет выступление авиационной группы «Стрижи», чье участие стало возможным благодаря специальному проекту Министерства обороны РФ, в рамках которого пилотажная группа выступает на значимых патриотических мероприятиях», - рассказали в правительстве.

В юбилейную программу сборов включили посещение юнармейцами Пензенского планетария, музея И. Н. Ульянова, где есть экспозиция, посвященная Кремлевскому полку, картинной галереи, музея-заповедника «Тарханы».

Впервые в стрелковом комплексе пройдут занятия по стрельбе по тарелкам, которые будут имитировать БПЛА. Запланированы командные спортивные соревнования (футбол, волейбол, баскетбол) и индивидуальные (стрельба, дартс, настольный теннис).

Сборы «Гвардеец» играют большую роль в профориентации ребят. Например, более 60 юнармейцев после них связали свою жизнь с ВС РФ, поступив в Пензенский артиллерийский инженерный институт.

Сборы проводят с 2013 года, у истоков мероприятия стоял Олег Мельниченко. В то время он работал в аппарате полпреда ПФО и в числе прочего занимался разработкой этого проекта. Изначально местом проведения были Нижегородская и Пензенская области. С 2022-го полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров постановил проект «Гвардеец» доверить Сурскому краю.

Ранее сообщалось, что в центре Пензы на период церемонии открытия сборов ПФО «Гвардеец» изменится схема организации движения. Так, с 8:00 до 22:00 проезд запретят на улицах Славы (по четной и нечетной сторонам) и Урицкого - от Бакунина до Максима Горького. Кроме того, на ряде улиц нельзя будет парковаться.