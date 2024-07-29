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Общество

1 августа в центре Пензы перекроют 2 улицы

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В центре Пензы на период церемонии открытия сборов ПФО «Гвардеец» изменится схема организации движения.

1 августа в центре Пензы перекроют 2 улицы

1 августа в центре Пензы перекроют 2 улицы

С 22:00 среды, 31 июля, до 22:00 1 августа будет запрещена стоянка на улице Славы (по четной и нечетной сторонам); улице Урицкого - от Максима Горького до Бакунина (по четной и нечетной сторонам); муниципальной парковке на улице Максима Горького, 5 (за исключением машин с пропуском).

В четверг, 1 августа, с 8:00 до 22:00 будет прекращено движения автомобилей на улицах Славы (по четной и нечетной сторонам) и Урицкого - от Бакунина до Максима Горького.

1 августа в центре Пензы перекроют 2 улицы

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в этом году пройдут в Пензенском артиллерийском инженерном институте с 1 по 21 августа.

В них примут участие более 300 старшеклассников, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов из 14 регионов Приволжского федерального округа и новых регионов России.

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Источник — фото 2, 3, 4 - администрации Пензы
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