1 августа в центре Пензы перекроют 2 улицы

29.07.2024 | 18:03

В центре Пензы на период церемонии открытия сборов ПФО «Гвардеец» изменится схема организации движения.

С 22:00 среды, 31 июля, до 22:00 1 августа будет запрещена стоянка на улице Славы (по четной и нечетной сторонам); улице Урицкого - от Максима Горького до Бакунина (по четной и нечетной сторонам); муниципальной парковке на улице Максима Горького, 5 (за исключением машин с пропуском).

В четверг, 1 августа, с 8:00 до 22:00 будет прекращено движения автомобилей на улицах Славы (по четной и нечетной сторонам) и Урицкого - от Бакунина до Максима Горького.

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в этом году пройдут в Пензенском артиллерийском инженерном институте с 1 по 21 августа.

В них примут участие более 300 старшеклассников, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов из 14 регионов Приволжского федерального округа и новых регионов России.