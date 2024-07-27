115 пензенцев прошли экспресс-тест на гепатит

27.07.2024 | 10:04

В пятницу, 26 июля, на Фонтанной площади в Пензе прошла акция по экспресс-тестированию на гепатит. В ней приняли участие 115 человек.

Обследование помогло выявить 2 новых случая гепатита у людей, которые не подозревали о своем заболевании.

Также все желающие смогли проконсультироваться с главным инфекционистом области Джамилей Курмаевой. По словам врача, пензенцев в основном интересовали вопросы личной безопасности и пути передачи гепатита.

«Эту замечательную практику проведения профилактических акций мы не только продолжим, но и увеличим частоту их проведения. Я уверен: чем больше информации о том или ином заболевании человек получает, тем более внимательнее он будет относиться к своему здоровью», - подвел итоги акции главврач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

«Здоровье печени является одной из основ здоровья человека. Помимо знания своего статуса по гепатиту и обращения за медицинской помощью, ключевыми факторами сбережения здоровья печени являются сокращение потребления алкоголя, достижение здорового уровня массы тела, лечение гипертонии и диабета», - отметили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

23 июля более 50 пензенцев бесплатно проверили состояние печени на аппарате «Фиброскан». Обследование помогло выявить 8 случаев фиброза 3-й и 4-й степени и 24 - стеатоза.