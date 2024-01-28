Перечислены возможные льготы для многодетных пензенцев

28.01.2024 | 09:57

Многодетные семьи в Пензенской области заинтересовались вопросом, когда можно будет ознакомиться с перечнем льгот, которые им дает новый указ Президента РФ.

Документ закрепляет статус многодетной семьи и вводит единые для всей страны социальные гарантии для такой категории граждан.

«Подскажите, когда, где выдадут удостоверение? Что из льгот именно в Пензе будет выполняться? Где можно будет ознакомиться и получить ответ? Плюс что, если семья еще и многодетная и приемная?» - спросил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» Сергей Агафонов.

На вопрос отреагировал представитель минтруда региона.

«Выдача удостоверений многодетным семьям начнется после утверждения единого образца Правительством Российской Федерации. В настоящее время проект распространения мер социальной поддержки на территории Пензенской области находится в разработке. В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области дети, находящиеся под опекой, не учитываются при получении статуса многодетной семьи», - пояснил он.

Как пишет «Парламентская газета», многодетной семьей считается та, где воспитывается три и более ребенка. Этот статус будет бессрочным, однако положенные выплаты и льготы родители станут получать до достижения старшим ребенком 18 лет. Поддержку продлят, если он учится очно (до достижения 23 лет).

Получив специальное удостоверение, такие семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки, выставки по всей стране, родителям положены бесплатное профобучение или дополнительное профессиональное образование, поддержка при трудоустройстве, дополнительный вычет по налогу на имущество, земельному налогу, они могут досрочно выйти на пенсию.

Региональные власти должны предоставить многодетным семьям приоритетное право на заключение соцконтракта, разработать программы с магазинами, которые станут предоставлять скидки.

В Пензенской области могут установить и собственные льготы, например освободить такие семьи от уплаты транспортного налога, компенсировать проезд на общественном транспорте.

«Кроме того, руководителям регионов рекомендуют выдавать бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей по рецепту, предоставлять родителям льготы по оплате жилья и коммунальных услуг не ниже 30 процентов. В перечень рекомендаций попали бесплатные проезд, питание и форма для школьников, а также первоочередное право на устройство ребенка в детский сад. Посодействуют власти и в улучшении жилищных условий семей, в том числе в предоставлении земельных участков», - сообщает издание.

В стране создадут банк данных многодетных семей, чтобы родители могли получить и статус, и поддержку без предъявления удостоверения.