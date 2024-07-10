Самокатчиков ждут высокие штрафы за нарушение правил

10.07.2024 | 08:18

В среду, 10 июля, Госдума РФ планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы для самокатчиков, нарушающих правила дорожного движения.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он завявил, что в этом году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) значительно выросло по сравнению с 2023-м. Людей беспокоит безопасность на дорогах, в большинстве обращений есть требование навести в этой сфере порядок.

Известно, что с 1 марта 2023-го в стране начали действовать поправки в правила дорожного движения, касающиеся водителей СИМ. Так, им запрещено превышать скорость в 25 км/ч, ездить по автомагистралям, введены и возрастные ограничения.

Но, как отмечает Володин, ответственности за нарушение правил не было. Новый законопроект должен это исправить.

Инициатива предусматривает установление высоких штрафов для самокатчиков и водителей других СИМ за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, зонам и тротуарам, за оставление места ДТП, «пьяную езду» и отказ пройти медосвидетельствование.

«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан», - высказался спикер.