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Общество

Военные пенсии планируют увеличить на 4,5%

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В среду, 25 октября, Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении размера военных пенсий на 4,5% в 2024 году.

«Так, совместно с Минфином принято решение с 1 октября 2024 года увеличить размер «понижающего коэффициента» на 3,85% - до 89,32%, что позволит увеличить «реальный» размер пенсии на 4,5% (на расчетный уровень инфляции 2024 года)», - цитирует «Парламентская газета» председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Законопроект о повышении пенсий может быть рассмотрен на заседании палаты 31 октября, срок представления поправок к нему - 4 ноября.

Повышение военных пенсий отражено в проекте федерального бюджета. Индексация затронет 2,7 миллиона россиян.

Размер военных пенсий зависит от окладов по должности и званию, а также от выслуги лет. Выплата полагается россиянам, отдавшим службе в армии или силовых структурах больше 20 лет и уволившимся из рядов Вооруженных сил РФ по достижении максимального возраста.

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