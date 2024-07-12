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Общество

Для психологической помощи детям создадут единую службу 124

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Для оказания экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям создадут единый телефон доверия с коротким номером службы 124.

Информация прозвучала на заседании координационного совета при Правительстве РФ по проведению в стране Десятилетия детства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу и поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Чернышенко также отметил важность оказания своевременной помощи и поддержки семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и особенно остро в ней нуждаются.

«Вице-премьер поручил Министерству просвещения продолжить совместную с Минздравом, Минтрудом и субъектами Российской Федерации работу по профилактике социального сиротства», - сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области подростки стали чаще приходить к психологам по своему желанию. Специалисты центра при психиатрической больнице имени Евграфова помогают несовершеннолетним в случаях, когда речь идет о суицидальном или демонстративно-шантажном поведении, последствиях жестокого обращения или насилия, просто нарушении поведения (уже поставлен диагноз) и многих других. Работают и с детьми из семей, члены которых стали участниками специальной военной операции.

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