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Общество

Подростки стали чаще приходить к психологам по своему желанию

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В среду, 22 ноября, в кризисном центре при Пензенской областной психиатрической больнице впервые официально отметили День психолога.

Одно из направлений деятельности центра - оказание экстренной и кризисной помощи подросткам, попавшим в сложную ситуацию.

По словам медицинского психолога психиатрической больницы Татьяны Карамышевой, специалисты помогают несовершеннолетним в случаях, когда речь идет о суицидальном или демонстративно-шантажном поведении, последствиях жестокого обращения или насилия, просто нарушении поведения (уже поставлен диагноз) и многих других.

Работают и с детьми из семей, члены которых стали участниками специальной военной операции.

Под отделение отдано целое здание на территории больницы, прием ведут врач-психиатр, врач-психотерапевт, 5 психологов. Также функционируют телефон доверия и телефон экстренной помощи.

«Обратиться к нам может любой человек, как в обычное медицинское учреждение, то есть записаться на прием, например к врачу-психиатру, прийти на первую консультацию, потом будет принято решение, куда дальше он пойдет», - пояснила Татьяна Карамышева.

Что касается детей, то их могут записать на прием родители, а если подростку уже исполнилось 15 лет, то он вправе посетить врача самостоятельно.

После изучения ситуации решается вопрос о том, направлять подростка в стационар, сопровождать в обычных условиях или подключать школьных психологов.

Если ребенку еще нет 15, он может прийти только в сопровождении законного представителя.

По наблюдениям Татьяны Карамышевой, в последнее время на походе к психологу чаще настаивают не родители подростков, а сами дети.

В среднем центр принимает около 300 человек в месяц, но доходило и до 480. Тем не менее говорить о какой-то сезонности и наплыве посетителей в конкретные месяцы (к примеру, осенние) она считает неправильным.

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