Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 июля

08.07.2024 | 21:00

9 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз сделали специалисты гидрометеоцентра.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +13...+15 градусов, днем воздух прогреется до +28...+33. Ранее сообщалось, что территория региона останется под влиянием поля повышенного давления, температурный режим по-прежнему будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Из-за жары, а также из-за высокого риска возникновения лесных пожаров в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

На протяжении суток будет дуть северный ветер - от слабого до умеренного с порывами до 6-11 метров в секунду.

Предки верили, что если 9 июля шел дождь, то все лето до сентября будет мокрым, а хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.