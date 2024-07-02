В зареченском водоеме обнаружили опасные микроорганизмы

02.07.2024 | 08:36

Жителям Заречного запретили купаться в Лесном пруду. В воде превышены гигиенические нормативы по энтерококкам.

Об этом пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии № 59 ФМБА России.

Специалисты сделали заборы воды из городских прудов еще в июне, затем провели повторный анализ. Он показал, что купаться в Лесном пруду небезопасно.

Микроорганизмы, содержащиеся в воде, способны вызывать инфекции мочевыводящих путей, бактериемию, бактериальный эндокардит и другие заболевания.

Не соответствует санитарным требованиям и вода в пруду в зоне отдыха «Солнечная». Купаться там тоже не рекомендуется.

В Заречном 1 июня открылась только одно официальное место для купания - в зоне отдыха «Лесная». Эпидемиологи сделали заборы воды, убедились в ее безопасности, дно проверили водолазы, пляж расчистили.