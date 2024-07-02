Сетевое издание|18+|Вторник|2 июл 2024|12:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В зареченском водоеме обнаружили опасные микроорганизмы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителям Заречного запретили купаться в Лесном пруду. В воде превышены гигиенические нормативы по энтерококкам.

Об этом пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии № 59 ФМБА России.

Специалисты сделали заборы воды из городских прудов еще в июне, затем провели повторный анализ. Он показал, что купаться в Лесном пруду небезопасно.

Микроорганизмы, содержащиеся в воде, способны вызывать инфекции мочевыводящих путей, бактериемию, бактериальный эндокардит и другие заболевания.

Не соответствует санитарным требованиям и вода в пруду в зоне отдыха «Солнечная». Купаться там тоже не рекомендуется.

В Заречном 1 июня открылась только одно официальное место для купания - в зоне отдыха «Лесная». Эпидемиологи сделали заборы воды, убедились в ее безопасности, дно проверили водолазы, пляж расчистили.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте