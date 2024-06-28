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Общество

В Пензе несколько пешеходных переходов противоречат логике

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 июня, одной из тем обсуждения стали «неправильные» переходы на городских улицах.

Тему поднял депутат Алексей Шуварин. Он поинтересовался у и. о. начальника городского управления ЖКХ Георгия Баженова, кто занимается дорожной разметкой. Тот ответил, что это функция дорожного отдела.

«В районе дома № 8 на улице Измайлова нарисовали пешеходный переход, который с одной стороны идет с тротуара, а с другой упирается в газон. И таких переходов достаточно много. Когда наносится переход, кто-то смотрит на фактическую ситуацию - куда наносить?» - изложил проблему Алексей Шуварин.

Его поддержал председатель гордумы Владимир Мутовкин.

«На улице Клары Цеткин - такая же ситуация. Перенесли переход на 30 метров, дорожки к нему нет. Люди вынуждены по грязи ходить либо переходить дорогу в старом месте, где это не предусмотрено», - рассказал он.

Депутат Юрий Зиновьев подтвердил информацию. По его словам, он уже почти 2 месяца пытается решить проблему с зеброй на Клары Цеткин, но безрезультатно.

«Там грязь, а ребятишки идут в школу. Мелочный вопрос: 2 лопаты асфальта положить и благоустроить, чтобы люди ходили нормально, - но это очень трудно и тяжело сделать», - с сарказмом высказался он.

Присутствовавший на сессии глава Пензы Александр Басенко пообещал проконтролировать ситуацию.

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