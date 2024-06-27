Еще 183 пензенских ребенка отдохнут в лагерях бесплатно

27.06.2024 | 09:21

На днях в загородных пензенских лагерях стартовала вторая смена. В два из них - «Зарю» и «Солнечную долину» - бесплатно отправились 183 ребенка.

Речь идет о детях из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пребывание их за городом на протяжении 21 дня оплачено из областного бюджета.

«Заря» приняла 165 ребят (тематическая смена «Бизнес-тур»), «Солнечная долина» - 18 («Связь времен»).

«Сотрудники учреждений социального обслуживания встречали детей, проверяли наличие всех необходимых документов, помогали рассаживаться по автобусам», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В первую смену в лагерях бесплатно отдыхали 125 ребят из малообеспеченных семей: 100 в «Солнечной долине» и 25 в «Сосновом бору».