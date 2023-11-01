В Пензе посетителей кафе кормили мясом неизвестного происхождения

01.11.2023 | 09:24

Специалисты отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили серьезное нарушение на одном из предприятий общественного питания Пензы.

Согласно документам, размещенным в информационной системе «Меркурий», с апреля по сентябрь 2023 года в точку общепита не поступали свинина, говядина и баранина. Однако в меню, размещенном на сайте кафе, предлагались блюда на мангале, горячие блюда, мясные супы и салаты.

Эксперты пришли к выводу, что мясо поступало в кафе без ветеринарных сопроводительных документов.

«Не представляется возможным судить о реальном количестве, качестве и безопасности, а также происхождении сырья, используемого при приготовлении блюд. Это создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», - пояснили в пресс-службе управления.

Предприятию общественного питания было объявлено предостережение.