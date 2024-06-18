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Общество

ОСАГО исключают из списка документов для регистрации авто

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Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля - как при постановке на учет, так и в случае смены владельца.

Изменения хотят внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».

«Документом также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Так, прежний владелец транспортного средства имеет право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета авто после продажи, если договор был заключен через портал госуслуг или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме на бумаге прежний владелец авто имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении 10 дней со дня продажи», - уточняет ТАСС.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки: государственный учет должен прекратиться по заявлению владельца машины, если она находится в розыске как похищенная или угнанная.

Инициатива также расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Если закон примут, в него войдет не уплаченный в положенный срок утилизационный сбор (это касается ввезенного физическим лицом в РФ из-за границы транспортного средства).

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