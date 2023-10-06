Поел грибов: мокшанского пенсионера вытащили с того света

06.10.2023 | 15:49

В пятницу, 6 октября, из областного центра спецвидов медпомощи выписали 67-летнего мокшанского пенсионера, который чуть не умер от ботулизма.

Это острое инфекционное заболевание, возникающее из-за приема в пищу продуктов, содержащих токсин, и характеризующееся параличом мускулатуры.

Тяжелую форму ботулизма у мокшанца вызвало употребление в пищу маринованных грибов. Токсин попал с едой в пищеварительный тракт и всосался в кровь, поразив нервы, рассказывается у группе центра во «ВКонтакте».

«В тот же день почувствовал недомогание, слабость и головокружение. Потом появилась сухость во рту, зрение затуманилось, говорить стало трудно. Дело в том, что я сам собираю грибы и сам же их мариную и солю, то есть хорошо в них разбираюсь. Поэтому подозрения на грибное отравление не было, подумал, что отравился чем-то другим.

На следующий день появилась сильная диарея и рвота, но врачей не вызывал, думал, что отлежусь дома. Однако лучше не становилось, и уже на пятый день меня увезли на скорой», - рассказал мужчина.

В результате он несколько дней провел в реанимации, находясь все это время между жизнью и смертью.

«Какое-то время я был без сознания, появились галлюцинации, стал слышать какие-то голоса. И только благодаря профессионализму докторов, которые вытащили меня с того света, сегодня я смогу вернуться к своим родным», - отметил пенсионер.

Заместитель главврача центра Джамиля Курмаева признала, что мужчине повезло: он обратился за помощью вовремя, еще два-три дня самолечения - и спасти его вряд ли бы удалось.

«Основное в лечении - введение противоботулинической сыворотки. И чем раньше от начала заболевания она введена, тем эффективнее. Поэтому если вы почувствовали недомогание после употребления домашних заготовок, рыбы и мяса, незамедлительно обращайтесь к врачу!» - предупредила она население.