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В стране и мире

Работающие пенсионеры нашли способ получить индексацию

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Предстоящая с 1 января 2022 года индексация пенсий снова не коснется работающих пенсионеров. Они смогут получить все причитающиеся им проценты, которые не учли раньше из-за работы, только с первой после увольнения пенсией.

Россияне нашли выход из сложившейся ситуации. Работающие пенсионеры увольняются, ПФР рассчитывает им пенсию с учетом индексации, а через несколько месяцев пожилой человек вновь устраивается на работу.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с журналистом URA.RU заявил, что подобные схемы рискованны как для пенсионера, так его работодателя.

«То, что это происходит, я не удивлен. Потому что до сих пор не решен положительно вопрос с индексацией пенсий неработающим пенсионерам. Такая схема невозможна без согласования пенсионером всей этой истории со своим работодателем. Если пенсионер сам придумает такую схему, уволится, а работодатель будет против этого — уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова. Таким образом, человек потеряет место работы, что, конечно, для работающего пенсионера сродни катастрофе», — сообщил Иван Соловьев.

Например, можно уволиться с работы или закрыть свое ИП в конце декабря, дождаться положенной индексации и снова начать трудовую деятельность с отчислением взносов.

Юрист считает, что если человек после индексации пенсии вернется на прежнее место работы, то ПФР и трудовая инспекция смогут через суд добиться переквалификации трудовых отношений между работодателем и пенсионером.

«Недобросовестной схема [c увольнением пенсионера ради индексации пенсии] может быть признана в момент возврата пенсионера на прежнее место работы. В этом случае будет достаточно возмещения в бюджет того ущерба, который был произведен. Зачем о каких-то драконовских мерах говорить? Мы понимаем, что это одна из незащищенных социально категорий, которой в принципе надо помогать», — пояснил Соловьев.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году.

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Источник — ura.news
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Гость||

Эта статья создаёт дополнительную нервозность у пенсионера, а это в некоторой степени снизит продолжительность его жизни. Браво .

Гость||

Умнее не придумаешь. А вы уверены, что вас назад возьмут на работу? Я думаю, что нет. Можно ли писать такой бред? Это для прикола в правительстве России посоветовали, а люди доверчивые думают и правда надо так сделать. Ужас.

Гость||

Пусть работодатели идут на встречу пенсионерам и увольняют их с принятием обратно через 3 месяца.

Гость||

Так пенсионеру официальное трудоустройство в большинстве случаев, погоды не делает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

до сих пор не решен положительно вопрос с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.
Это как понимать?

Имя: Гость
Комментарий:

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