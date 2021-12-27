Работающие пенсионеры нашли способ получить индексацию

27.12.2021 | 08:03

Предстоящая с 1 января 2022 года индексация пенсий снова не коснется работающих пенсионеров. Они смогут получить все причитающиеся им проценты, которые не учли раньше из-за работы, только с первой после увольнения пенсией.

Россияне нашли выход из сложившейся ситуации. Работающие пенсионеры увольняются, ПФР рассчитывает им пенсию с учетом индексации, а через несколько месяцев пожилой человек вновь устраивается на работу.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с журналистом URA.RU заявил, что подобные схемы рискованны как для пенсионера, так его работодателя.

«То, что это происходит, я не удивлен. Потому что до сих пор не решен положительно вопрос с индексацией пенсий неработающим пенсионерам. Такая схема невозможна без согласования пенсионером всей этой истории со своим работодателем. Если пенсионер сам придумает такую схему, уволится, а работодатель будет против этого — уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова. Таким образом, человек потеряет место работы, что, конечно, для работающего пенсионера сродни катастрофе», — сообщил Иван Соловьев.

Например, можно уволиться с работы или закрыть свое ИП в конце декабря, дождаться положенной индексации и снова начать трудовую деятельность с отчислением взносов.

Юрист считает, что если человек после индексации пенсии вернется на прежнее место работы, то ПФР и трудовая инспекция смогут через суд добиться переквалификации трудовых отношений между работодателем и пенсионером.

«Недобросовестной схема [c увольнением пенсионера ради индексации пенсии] может быть признана в момент возврата пенсионера на прежнее место работы. В этом случае будет достаточно возмещения в бюджет того ущерба, который был произведен. Зачем о каких-то драконовских мерах говорить? Мы понимаем, что это одна из незащищенных социально категорий, которой в принципе надо помогать», — пояснил Соловьев.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году.