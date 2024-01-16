Пруд в Заречном будут подпитывать из подземных скважин

16.01.2024 | 10:13

Лесной пруд в Заречном с апреля начнут подпитывать подземные воды из четырех скважин, расположенных в зеленой зоне отдыха.

Специалисты отмечают, что вода в скважинах имеет высокое качество, в ней не выявлено микробов или бактерий. Однако она не подходит для питья из-за повышенного содержания железа.

В течение 153 дней, до августа, и далее каждый год насосы поочередно станут качать воду с 160-метровой глубины, после чего она по трубам будет поступать в Лесной пруд.

В последние годы качество воды в пруду в летнюю жару снижается, поэтому медики не советуют горожанам купаться в нем. С поступлением подпитки из скважин уровень воды поднимется, пруд перестанет заиливаться. Плавать здесь можно будет без опасения за здоровье.

На подключение и обслуживание скважин из городского бюджета будет направлено около 500 тысяч рублей. Планируется, что процесс оздоровления Лесного пруда продлится до 2033 года, сообщает портал zarpressa.ru.