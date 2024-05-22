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Общество

Прокуратура озвучила причины аварии на теплосетях в Ленинском районе

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В Пензе прокуратура разобралась в причинах порыва теплосетей на пересечении улиц Коммунистической и Толстого. Авария произошла 9 января этого года, в результате 42 многоквартирных дома и больница остались без отопления и горячей воды.

Подачу тепла возобновили только 10 января. В эти дни мороз в Пензе достигал -28 градусов.

Одной из причин аварии названа эксплуатация участка теплосети без необходимого ремонта. Его решили не делать после получения положительного заключения экспертизы от ООО ИЦ «Параметр».

«Однако в ходе прокурорской проверки установлено недопустимое утончение толщины стенки трубопровода, возникшее вследствие воздействия коррозии на наружную поверхность трубы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По факту неправомерной выдачи положительного заключения возбудили уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.

За 4 месяца этого года надзорное ведомство пресекло 2 027 нарушений закона в сфере ЖКХ, внесло 1 053 представления. К дисциплинарной ответственности привлекли 688 лиц, к административной - 30, в следственные органы направили 2 материала прокурорских проверок.

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