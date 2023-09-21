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В стране и мире

В России захотели ограничить продажу энергетиков

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Продажу энергетических напитков среди несовершеннолетних необходимо ограничить на федеральном уровне, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Закон такой внесен. Он пока не рассматривался. Я думаю, что фракция ЛДПР поддержит эту инициативу, и считаю, что необходимо ограничить продажу энергетических напитков среди лиц до 18 лет, потому что они достаточно негативно влияют на здоровье, прежде всего, детей, поэтому надо запрещать», — высказался депутат.

Ранее вопрос о повсеместном запрете продажи энергетиков несовершеннолетним поднял депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В январе 2023 года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами разных партий.

На текущий момент запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет действует более чем в 20 субъектах России.

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Источник — lenta.ru
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