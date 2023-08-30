Перечислены дома в Пензе, попавшие в список для сноса

30.08.2023 | 16:56

В Пензенской области утвердили план мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов. Соответствующее постановление 28 августа подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В частности, в Пензе с лица земли должны исчезнуть дома, расположенные по следующим адресам:

- ул. 9 Января, 4 (2027 год), 6 (2024-й), 11 (2027-й);

- Военный Городок, 110 (2027-й); 2-й Военный Городок, 280 (2027-й);

- поселок Нефтяник, 8, 9 (2029-й);

- Автоматный переулок, 7 (2027-й);

- проезд Богданова, 10 (2025-й), 14 (2027-й), 19 (2029-й);

- Жемчужный проезд, 7, 9 (2025-й);

- 4-й Мебельный проезд, 2, 4 (2024-й);

- проезд Павлова, 2 (2025-й), 5 (2025-й);

- проезд Победы, 12 (2034-й);

- Пограничный проезд, 7 (2029-й), 9 (2029-й), 13 (2025-й), 19 (2029-й);

- 3-й Подгорный проезд, 12 (2029-й), 13 (2028-й);

- 3-й проезд Чаадаева, 4 (2027-й);

- ул. Аустрина, 37 (2030-й);

- ул. Беляева, 17 (2029-й);

- ул. Ботаническая, 1, 7, 24 (2027-й);

- ул. Володарского, 31 (2026-й);

- ул. Воровского, 17а (2029-й), 19 (2030-й), 20 (2027-й), 25 (2029-й), 27 (2031-й), 29 (2029-й), 31 (2029-й), 44 (2030-й), 48 (2027-й);

- ул. Депутатская, 8 (2027-й), 10 (2027-й), 17 (2030-й);

- ул. Докучаева, 6, 8 (2029-й);

- ул. Ерик, 13, 15, 17 (2029-й);

- ул. Замойского, 4 (2027-й);

- ул. Измайлова, 41а (срок не определен), 47 (2027-й), 55 (2030-й);

- ул. Индустриальная, 49 (2029-й), 51 (2024-й), 55 (2027-й), 57 (2028-й);

- ул. Каракозова, 2, 10 (2025-й);

- ул. Комсомольская, 19, 26, 31 (2029-й);

- ул. Краснова, 115 (2024-й);

- ул. Крупской, 23 (2029-й);

- ул. Куйбышева, 7 (2029-й);

- ул. Кураева, 14Б (2026-й), 14в (2030-й), 28 (2027-й);

- ул. Ленина, 8 (2027-й), 12 (2033-й), 20 (2030-й);

- ул. Леонова, 9 (2029-й), 15 (2029-й), 23 (2029-й), 25 (2029-й), 32 (2030-й);

- ул. Литейная, 12 (2030-й);

- ул. Лобачевского, 10 (2029-й);

- ул. Лунинская, 6 (2027-й), 12 (2024-й);

- ул. Мебельная, 51 (2024-й), 53 (2025-й), 55 (2024-й), 57 (2024-й), 59 (2024-й), 61 (2029-й), 63 (2029-й);

- ул. Межрайонная, 8 (2025-й), 10 (2029-й), 12 (2030-й), 14 (2030-й);

- ул. Металлистов, 18 (2028-й);

- ул. Молодежная, 11 (2025-й), 13 (2026-й);

- ул. Набережная Реки Мойки, 43а (2027-й);

- ул. Набережная Реки Суры, 1а (2024-й);

- ул. Ново-Тамбовская, 20 (2024-й), 22 (2028-й), 26 (2029-й), 28 (2028-й);

- ул. Осоавиахимовская, 12 (2028-й), 12а (2024-й), 23 (2024-й), 27 (2024-й);

- ул. Пархоменко, 7 (2027-й);

- ул. Пограничная, 31 (2029-й), 32 (2027-й), 34 (2024-й), 35 (2029-й), 36 (2027-й), 37 (2028-й), 39 (2028-й), 40 (2029-й), 42 (2029-й), 42а (2030-й), 46 (2028-й);

- ул. Пригородная, 5 (2029-й);

- ул. Ряжская, 20 (2024-й);

- ул. Слесарная, 4 (2027-й), 9 (2029-й), 13 (2029-й), 17 (2029-й);

- ул. Сосновая, 10 (2027-й);

- ул. Ставского, 48, корпус 9 (2030-й);

- ул. Старо-Черкасская, 9 (2025-й);

- ул. Столярная, 8 (2031-й), 10 (2025-й);

- ул. Стрелочная, 20, 24 (2024-й);

- ул. Суворова, 39 / Чехова, 12 (2030-й); Суворова, 167, корпус 3 (2030-й);

- ул. Тухачевского, 32 (2030-й);

- ул. Ударная, 2 (2029-й), 16 (2029-й), 28 (2029-й), 30 (2029-й);

- ул. Ульяновская, 2 (2027-й);

- ул. Ухтомского, 2Б (2029-й);

- ул. Ушакова, 4 (2027-й), 6 (2027-й), 8 (2029-й), 10 (2027-й), 12 (2027-й);

- ул. Фрунзе, 23 (2029-й), 25 (2029-й), 26 (2029-й), 28 (2029-й), 30 (2029-й), 37 (2029-й), 38 (2029-й), 40 (2030-й);

- ул. Чаадаева, 6а (2027-й);

- ул. Черепановых, 1 (2030-й), 3 (2027-й);

- ул. Чехова, 62 (2027-й);

- ул. Шмидта, 20, 22 (2030-й).

С полным списком, в который вошли также дома с уже истекшим сроком сноса, можно ознакомиться здесь.