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Общество

Георгиевская лента: правила ношения и штрафы за осквернение

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В преддверии Дня Победы школьники и многие другие жители Пензенской области в знак уважения начали носить на одежде георгиевскую ленту. Нелишним будет напомнить правила ее использования.

По данным портала георгиевскаяленточка.рф, разместить ее можно тремя способами: на груди в районе сердца, на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки).

Важно проследить, чтобы она не трепалась на ветру, а была бережно подколота булавкой либо приметана ниткой.

«Не следует носить символ на теле ниже уровня локтя, на аксессуарах, животных и снаружи автомобилей! Запачканную, рваную и потерявшую опрятный вид ленту необходимо заменить на новую ленту, которую можно получить у волонтера!» - отмечается на портале.

В декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. Ее приравняли к символам воинской славы России и разрешили использовать только в целях, связанных с сохранением исторической памяти: во время празднования Дня Победы, на патриотических праздниках, на мероприятиях в честь увековечивания памяти погибших воинов.

За осквернение предусмотрен штраф в размере до трех миллионов рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

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