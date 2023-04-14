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Общество

Участники СВО помогли посадить деревья на станции Селикса

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Когда-то на территории так же, как и теперь, шелестели деревья над теми, кто готовился к отправке на фронт. В лагере «Селикса» боевое слаживание во время Великой Отечественной прошло около 400 тысяч солдат Красной армии. Здесь была сформирована 37-я стрелковая дивизия.

Рядом с мемориальным комплексом состоялась традиционная всероссийская акция «Сад памяти». В 2023-м ее соорганизаторами в Пензенской области выступили члены регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

«Мы будем сажать в память не только о героях Великой Отечественной войны, но и в память о погибших при исполнении воинского долга участниках специальной военной операции. В нашей организации много мам, у которых ребята погибли, выполняя воинский долг», - сообщила председатель ПРОО «Солдатская мать» Ольга Клейменова.

Она посадила рябину в честь своего сына Никиты.

«Дерево - это символ жизни. Символ того, что память о них всегда будет жива и быть воином - жить вечно», - подчеркнула Ольга.

«Это сад памяти, это символ того, что мы помним», - отметил участник акции «Сад памяти» Никита Моргунов.

Акцию также поддержали участники специальной военной операции, прибывшие домой в небольшой отпуск. Военнослужащий с позывным Опора - офицер запаса, был мобилизован в сентябре.

«У нас многострадальный такой народ - всю жизнь на нас нападали. Но мы все время будем отвечать и будем бить врага», - рассказал участник СВО с позывным Опора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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