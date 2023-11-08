В Пензе оснащают онкоцентр на базе поликлиники № 1

В городскую поликлинику № 1 поступила современная эндоскопическая видеостойка. Оборудование предназначено для центра амбулаторной помощи пациентам с онкологией, который откроется на базе медучреждения в 2024 году.
Стоимость стойки - 3 млн рублей. Устройство относится к самым современным системам визуализации и диагностики.
«Благодаря высокой разрешающей способности и четкости изображения на экране можно визуализировать малейшие изменения в структуре тканей и выявлять очаги воспалений и опухолей на ранних стадиях, что так важно при выявлении новообразований», - цитирует пресс-служба регионального минздрава заведующую поликлиникой Анастасию Акжигитову.
На сегодняшний день в области работает 7 центров амбулаторной помощи онкобольным (ЦАОП). С 1 декабря подобное учреждение откроется на базе Каменской районной больницы.
Предполагается, что в следующем году пациентов готовы будут принять еще два ЦАОП: на базе городской поликлиники № 1 в Пензе и поликлиники Нижнеломовской районной больницы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀