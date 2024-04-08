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Общество

Пензенец отсудил у автосалона деньги за ненужную гарантию

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В Пензе мужчине пришлось судиться с автосалоном, чтобы вернуть деньги за ненужную гарантию. Он переплатил более 150 тысяч рублей при покупке Opel Astra.

Горожанин приобрел автомобиль в кредит в октябре 2023 года. Документы оформлялись долго и были напечатаны мелким шрифтом, но сотрудник автосалона заверил: подписать необходимо каждый.

Пензенец не стал углубляться в детали, оплатил часть наличными, остальное перевел на счет и только дома заметил, что вместе с машиной купил безотзывную независимую гарантию, увеличившую общую стоимость на 151 004 рубля.

«Как мужчина выяснил позже, эти деньги он заплатил за то, что в случае возникновения у него финансовых проблем ООО «Сервис Ассист» обязуется произвести 6 ежемесячных платежей за весь срок действия независимой гарантии последовательно, но не более 50 334 рублей 59 копеек. Срок действия независимой гарантии - с момента подписания по 6 октября 2026 года», - рассказали в Пензенском областном суде.

Поняв, что потратил деньги на опцию, которая ему не нужна, горожанин направил в автосалон заявление о расторжении договора, но ответа не последовало. Тогда он подал иск в суд.

На заседании ответчик заявил, что покупатель не вправе требовать свои деньги назад, договор заключался как дополнительная гарантия погашения кредита, а клиент добровольно подписал документы и уже получил услугу.

Однако по закону обеспечением исполнения обязательств является залог автомобиля, а не независимая гарантия, объяснили в суде. При этом доказательств оказания услуги не было.

Правда оказалась на стороне покупателя, его требования удовлетворили. Кроме того, пензенец получит 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, судебных расходов и невозврата денег в добровольном порядке.

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