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Общество

В Пензенской области нашли мед с содержанием антибиотика-канцерогена

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В меде, произведенном в Каменском районе, нашли опасное для здоровья вещество. Его выявили исследования образцов продукции, проведенные специалистами Нижегородского филиала Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ).

Эксперты обнаружили в образце меда антибиотик метронидазол - противопротозойный и противомикробный препарат, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Пчеловоды применяют антибиотики для стимулирования продуктивности, лечения больных пчел и профилактики заболеваний.

«Однако отдельные препараты группы нитроимидазолов (ронидазол, диметридазол, метронидазол) запрещены для применения в связи с их канцерогенными свойствами», - предупредили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Специалисты подчеркнули: сладкий продукт, содержащий остаточные количества антибиотиков, не принесет пользы организму человека. Пробы образцов каменского меда направлены на дополнительные лабораторные исследования.

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Источник — фото pixabay.com
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