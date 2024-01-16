В Пензенской области нашли мед с содержанием антибиотика-канцерогена

16.01.2024 | 11:45

В меде, произведенном в Каменском районе, нашли опасное для здоровья вещество. Его выявили исследования образцов продукции, проведенные специалистами Нижегородского филиала Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ).

Эксперты обнаружили в образце меда антибиотик метронидазол - противопротозойный и противомикробный препарат, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Пчеловоды применяют антибиотики для стимулирования продуктивности, лечения больных пчел и профилактики заболеваний.

«Однако отдельные препараты группы нитроимидазолов (ронидазол, диметридазол, метронидазол) запрещены для применения в связи с их канцерогенными свойствами», - предупредили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Специалисты подчеркнули: сладкий продукт, содержащий остаточные количества антибиотиков, не принесет пользы организму человека. Пробы образцов каменского меда направлены на дополнительные лабораторные исследования.