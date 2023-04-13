В Кузнецке ограничили движение транспорта на перекрестке

В Кузнецке временно ограничили движение транспорта на пересечении улиц Кирова и Комсомольской. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил глава города Сергей Златогорский.
На участке идут ремонтные работы - перекладка теплотрассы. Ресурсоснабжающей организации предстоит заменить 80 метров трубопровода.
Златогорский уточнил, что это необходимо для минимизации количества аварийных ситуаций в следующем отопительном сезоне.
Между тем в Кузнецке еще не завершился этот отопительный период. Батареи в домах местных жителей начнут остывать с 17 апреля, тогда как в Пензе и Заречном - с 10-го.
Такой срок во втором по величине городе области выбрали с учетом анализа прогноза погоды - в течение недели ночью сохраняется минусовая температура.
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