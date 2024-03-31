Уровень воды в Сердобе стремительно поднимается

31.03.2024 | 12:25

В Сердобске вода из разлившейся Сердобы медленно подбирается к домам. За сутки уровень поднялся более чем на полметра.

О ситуации с паводком ежедневно в своих соцсетях отчитывается глава района Александр Бедикин.

Так, на 12:00 субботы, 30 марта, уровень воды в Сердобе составлял 4 м 10 см, а на 11:30 воскресенья, 31-го числа, - 4 м 65 см.

«В целях обеспечения безопасного прохождения паводка организованы круглосуточная работа поста наблюдения на реке Сердобе и пункт временного размещения граждан», - написал Бедикин.

В местной группе соцсети «ВКонтакте» появились кадры, сделанные на мосту через реку. На них видно, что вода подступила к частным домам. Люди ожидают повторения половодья прошлого года.

Ранее сообщалось, что жителям Пензенской области при подтоплении или затоплении домовладений и введении режима ЧС положены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 10 тыс. руб. на человека. Каждому зарегистрированному гражданину в случае утраты надворных построек должны выделить 50 тыс. руб., а жилого помещения - 100 тыс.