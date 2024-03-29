Пензенское МУП «Спецбюро» стало работать с прибылью

29.03.2024 | 12:17

В пятницу, 29 марта, на сессии городской думы глава Пензы Александр Басенко рассказал о муниципальных предприятиях, которые работают стабильно в убыток.

«У нас 2 МУПа находятся в состоянии, когда их собственные доходы не позволяют перекрывать текущие расходы. Это МУП «Жилье-16» по обслуживанию жилого фонда и МУП «Пензенские бани», - сообщил он.

Басенко пояснил, что администрация планово работает с первым МУПом и субсидирует его деятельность.

«Все многоквартирные дома должны содержаться управляющей компанией, но в Пензе много 2-этажных 1-2-подъездных домов. Деньги, которые их жители платят управляющей компании, и потребность в средствах на содержание таких домов несопоставимы, поэтому компании не берут их в управление. Мы обязаны на такие дома назначать МУП, направлять на содержание деньги с других домов нельзя по закону.

Мы в прошлом году приняли муниципальную программу по субсидированию текущего содержания неблагополучных МКД и расходы эти будем нести из бюджета города, потому что иначе дома начнут разрушаться, будет угроза жизни и здоровью. Деятельность будет планово убыточной, но убытки будут субсидироваться из бюджета, пока мы не расселим все старые дома и не уйдем от 1-подъездных домов», - отметил глава города.

Что касается «Пензенских бань», на содержание и погашение долгов по налогам и ресурсам в 2023 году было потрачено около 15 млн рублей в виде прямых субсидий, в 2022-м - около 27 млн.

Каждый год субсидируется и стоимость посещения бань льготниками, которым предоставлена скидка 50%. На это направляется около 10-11 млн рублей.

Александр Басенко также остановился на финансовом состоянии МУП «Спецбюро», долгое время находившегося в состоянии банкротства.

«МУП вышел из финансовых проблем в середине 2023 года, на текущий момент предприятие функционирует с прибылью. Мы разрешили им потратить прибыль на капремонт объектов недвижимости, которые пришли в негодность», - заключил глава Пензы.

Раньше в ведении МУП «Спецбюро» были все вопросы, связанные с содержанием кладбищ и захоронениями. С 2023 года полномочия разделили, за чистоту и порядок стало отвечать МБУ «Служба городских кладбищ».