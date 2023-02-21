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Общество

В 2023-м на содержание кладбищ потратят около 30 миллионов

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Около 30 миллионов рублей в 2023-м запланировано на содержание и благоустройство семи муниципальных кладбищ. Заниматься разными видами работ на местах захоронений в зависимости от сезона будет коллектив вновь созданного предприятия. Служба городских кладбищ начала функционировать с этого года.

«Ежедневно ведется работа по уборке мусора, расчистке подъездных путей, также расчищаются дорожки. Соответственно, внимание уделяется и официальным и религиозным праздникам», - сообщил директор МБУ «Служба городских кладбищ» Сергей Мамонов.

О создании службы кладбищ стало известно в конце декабря прошлого года во время сессии городской думы. Тогда же начальник Управления ЖКХ Пензы объяснил депутатам, какие задачи стоят перед новой организацией и какими силами будут справляться с муниципальными заданиями.

«По численности там порядка 35 человек будет работать. Техника у них есть собственная, плюс МБУ им часть своей техники передаст, чтобы они могли полноценно заниматься уборкой», - рассказал начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Раньше все вопросы, связанные и с содержанием кладбищ, и с захоронениями, были в ведении МУП «Спецбюро». Теперь полномочия разделили. Служба городских кладбищ отвечает только за чистоту, порядок на погостах.

«Из казны на сегодняшний день было принято 6 единиц техники, 2 самосвала, 3 трактора и коммунальная машина. Сейчас на стадии оформление документов. На этот год уже закуплено 80 контейнеров 0,75 кубометра, они находятся на территории», - отметил Сергей Мамонов.

Кроме того, будут приводить в порядок ограждения кладбищ там, где это необходимо, а также убирать деревья в тех случаях, когда они представляют угрозу и признаны аварийными.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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