В пензенских школах проведут антитеррористические тренировки

27.03.2024 | 21:35

В Пензе обсудили защищенность образовательных учреждений от террористов. Во всех зданиях имеются металлоискатели, установлено видеонаблюдение.

Охранная сигнализация есть в 205 учреждениях, в 215 - системы оповещения и управления эвакуацией, в 199 – системы контроля управления доступом.

На 175 объектах сделали помещения для охраны, 9 учреждений оборудовали системами снижения скорости. Лампы наружного освещения обновили в 33.

«На особом контроле стоит вопрос проведения в учреждениях тренировок по порядку действий сотрудников охраны, персонала и обучающихся в условиях совершения (угрозы совершения) диверсионного, террористического акта, а также разбора ошибок по итогам их проведения», - сообщили в пресс-службе администрации.

После террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Пензенской области усилили меры безопасности на многих объектах: в аэропорту, на железнодорожном вокзале Пенза-I, в торговых центрах, вузах и общежитиях.

Родителей обеспокоила антитеррористическая защищенность школ и детских садов. В региональном министерстве образования рассказали, что в организациях проверили состояние физической защиты зданий и уровень готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и терактов.

В школах убедились в исправности технических средств охраны: системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, рамок металлодетекторов, системы контроля доступа. Кроме того, в учреждениях уточнили планы эвакуации, проверили запасные и эвакуационные выходы.