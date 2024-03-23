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Общество

В пензенских ТЦ ужесточат антитеррористический контроль

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В субботу, 23 марта, в администрации Пензы состоялось совещание с руководителями более чем 50 торговых центров и ночных клубов. В нем приняли участие представители главного регионального управления МЧС и городских управлений МВД, ГОЧС и ЖКХ.

Предпринимателей ознакомили с требованиями указа губернатора «О запрете проведения массовых мероприятий», в соответствии с которым с 0:00 23 марта до 0:00 25 марта все запланированные развлекательные мероприятия в торговых центрах отменены, а деятельность ночных клубов приостановлена.

Также напомнили о мерах антитеррористической и противопожарной защищенности. Бизнесменам рекомендовано усилить контроль на входных группах и территориях торговых объектов, обращать внимание на подозрительные предметы и людей, незамедлительно информировать соответствующие службы.

Кроме того, в торговых центрах должно быть включено звуковое оповещение с информацией антитеррористического характера.

Управление ЖКХ проконтролирует, чтобы управляющие компании обследовали подвалы и чердаки домов на наличие замков для предотвращения проникновения посторонних лиц.

«В администрации Пензы, а также на всех предприятиях независимо от формы собственности приспущены флаги в знак траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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