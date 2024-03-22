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Общество

Пензенцам предлагают бесплатно подготовиться к Тотальному диктанту

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Жителям Пензы предлагают пройти подготовку к Тотальному диктанту на занятиях в «Школе русского языка»: вспомнить подзабытое, восстановить пробелы в знаниях и оценить собственную грамотность.

Проект реализуется местным университетом и библиотеками Пензы. Занятия организует старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Людмила Гурьянова.

Занятия пройдут 23 и 30 марта, 6 и 13 апреля в библиотеке № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Пенза, проспект Победы, 6). Начало в 14:00.

«Регистрироваться на занятия не нужно - просто приходите. Они открыты и бесплатны для всех желающих», - обратились к горожанам, желающим усовершенствовать свои знания, в администрации Пензы.

Тотальный диктант состоится 20 апреля в 14:00. Для участия в очном тестировании нужно до 10 апреля зарегистрироваться на сайте мероприятия. Также диктант будет проходить в режиме онлайн.

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