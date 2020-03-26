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Общество | PenzaInform.ru возглавило топ-10 самых цитируемых СМИ Пензенской области

26.03.2020|09:44
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Сетевое издание PenzaInform.ru возглавило топ-10 самых цитируемых СМИ Пензенской области по итогам 2019 года. Рейтинг был подготовлен независимой исследовательской компанией «Медиалогия».

Методика расчета основана на индексе цитируемости (ИЦ). Это интегральный медиапоказатель, который учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность этого источника. Рейтинг строится на базе СМИ, включающей более 55 000 наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

«ИЦ в отдельном сообщении рассчитывается по шкале от 0 до 1. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на издания, объединенные единым брендом и редакцией. Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т. п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При расчете ИЦ цитируемость персон СМИ исключена», - поясняет «Медиалогия».

Уточняется, что при подсчете не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и регулярна. Подчеркивается, что индекс - инструмент для решения задач пресс-служб, также он используется участниками медиаотрасли как один из критериев оценки опубликованных материалов.

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года лидером рейтинга стало сетевое издание PenzaInform.ru с индексом цитируемости 60,06. Показатель ближайшего преследователя в полтора раза ниже - 38,31.

Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Радар» на 26 марта 2020 года (он определяет популярные у аудитории сайты), жители Пензенской области предпочитают PenzaInform.ru большинству федеральных новостных порталов. Сетевое издание занимает третью позицию в рейтинге, уступая лишь федеральным ria.ru и kp.ru.

Согласно сведениям счетчика liveinternet за последний месяц, PenzaInform.ru - самый посещаемый сайт в регионе.

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Гость|26.03.2020 10:37|

самохвалы

Гость|26.03.2020 10:44|

Кисель и Помёт тоже Топ-журналисты. Но мы-то знаем...

Гость|26.03.2020 10:59|

Чего только стоят их заголовки! Это шедевры безвкусия и безграмотности! А уж про покупаемость новостей и говорить нечего! Если новость закрыта для обсуждения - куплена!

Гость|26.03.2020 11:00|

Поздравляю! Самое адекватное СМИ в Пензе

Гость|26.03.2020 11:13|

ПИ днище

Гость|26.03.2020 11:15|

мордвининформ обсуждения закрывает о мироедах которые вас прикупили

Гость|26.03.2020 11:20|

Политически ангажированные журнализды на подсосе у единой России.

Гость|26.03.2020 11:33|

Гость писал(a):

Чего только стоят их заголовки! Это шедевры безвкусия и безграмотности! А уж про покупаемость новостей и говорить нечего! Если новость закрыта для обсуждения - куплена!
Вот "ДАМАТЕ" к примеру,про них куча анонсов и все обсуждения закрыты.ПОЧЕМУ?

Гость|26.03.2020 11:39|

Благодаря коментам! Это заслуга комментаторов 80% остальные 20% пензаинформ работа.

Гость|26.03.2020 11:43|

Гость писал(a):

Если новость закрыта для обсуждения - куплена!
Просто НИЗЯЯЯЯ .

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