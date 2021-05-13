В Пензенском зоопарке назвали причину смерти тигра Самура

13.05.2021 | 10:26

В Пензенском зоопарке умер амурский тигр Самур. Сообщение опубликовано в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Там же рассказывается история зверя.

Самур родился в 2004 году в Челябинском зоопарке. В Пензу он прибыл в 2015-м для создания пары с тигрицей Констанцией. За время совместной жизни у тигров родилось 7 детенышей.

«Последний месяц Самур был слаб, но он все также подходил к вольеру тигрицы, чтобы увидеть свою Констанцию... Вспоминается, как он всегда ждал своего кипера с кормом, как будто капризный домашний кот у окна. А если тот задерживался, Самур всегда недовольно фырчал на него», - рассказывается в посте.

Самуру было 17 лет. В природе тигры живут до 15 , в зоопарках - чуть более 20.

Причиной смерти Самура стало продолжительное и неизлечимое заболевание. В пресс-службе зоопарка порталу PenzaInform.ru уточнили, что онкологическое.