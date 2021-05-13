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Общество

В Пензенском зоопарке назвали причину смерти тигра Самура

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В Пензенском зоопарке умер амурский тигр Самур. Сообщение опубликовано в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Там же рассказывается история зверя.

Самур родился в 2004 году в Челябинском зоопарке. В Пензу он прибыл в 2015-м для создания пары с тигрицей Констанцией. За время совместной жизни у тигров родилось 7 детенышей.

«Последний месяц Самур был слаб, но он все также подходил к вольеру тигрицы, чтобы увидеть свою Констанцию... Вспоминается, как он всегда ждал своего кипера с кормом, как будто капризный домашний кот у окна. А если тот задерживался, Самур всегда недовольно фырчал на него», - рассказывается в посте.

Самуру было 17 лет. В природе тигры живут до 15 , в зоопарках - чуть более 20.

Причиной смерти Самура стало продолжительное и неизлечимое заболевание. В пресс-службе зоопарка порталу PenzaInform.ru уточнили, что онкологическое.

Источник — фото vk.com/zoo_pnz
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причиной смерти Самура стало продолжительное и неизлечимое заболевание. В пресс-службе зоопарка порталу PenzaInform.ru уточнили, что онкологическое.
Жалко конечно зверюшку, но его что, с онкологией в пензенский зоопарк передали (раз продолжительное), либо у него в Пензе это заболевание (онкология) развилось?

Гость||

От голода, скорее всего, ведь ждал всегда с нетерпением кормушку, сытый ждать не будет! Если уж для травоядных зоопарк всю зиму побирался у простых жителей, то на такое количество мяса откуда деньги?

Гость||

В Пензенском зоопарке ещё с 90-ых страшно было смотреть на животных: грязь, вонь, худоба!!! Вот это поколение живности сейчас и вымирает, новых бедолаг лет 20 никто не закупал! Может и к лучшему- отмучались!

Гость||

У меня кот и голодный жрёт, и сытый! Весу три кила, а жрёт, сколько дашь и ещё просит.

Гость||

Васе-доле пусть на том свете башку откусит и за свою мучительную онкологию и за пензенцев

Гость||

Красивый. Восхищались им всегда.

Имя: Гость
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