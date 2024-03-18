В Пензенской области «тигры» пресекли 315 правонарушений

18.03.2024 | 19:37

За первые два месяца 2024 года при участии бойцов отряда содействия полиции «Тигр» в Пензенской области было выявлено 24 преступления и пресечено 315 административных правонарушений.

«По преступлениям наилучшие показатели у подразделений Октябрьского района г. Пензы, Башмаковского и Сердобского районов; по правонарушениям - у подразделений Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов г. Пензы и Шемышейского района», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего бойцы выходили на дежурства под руководством сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и Росгвардии около 2 500 раз. Чаще всех патрулировали улицы подразделения Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов г. Пензы, а также Сердобского, Никольского и Нижнеломовского районов.

27 февраля бойцы отряда содействия полиции «Тигр», студенты колледжа Екатерина Руденко и Илья Ведюшкин, в Октябрьском районе спасли пензячку от потери 105 000 рублей. Эту сумму женщина в отделении банка собиралась перевести телефонным мошенникам.

«Преступники заранее настроили гражданку на отказ от общения с сотрудниками полиции. Но девушка в форме отряда «Тигр» и молодой человек с нарукавной повязкой отряда сумели вызвать доверие и удержать от совершения необдуманных действий», - сообщили в областном министерстве общественной безопасности.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. В него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Никольского, Спасского и Шемышейского районов. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.