В Сети появились ресурсы, сеющие панику перед выборами

12.03.2024 | 09:31

В преддверии президентских выборов появились источники, в которых утверждается, что якобы после избрания главы государства в стране ожидаются негативные изменения. Об этом РИА Новости сообщили эксперты.

«Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или соцсетях искусственно создают панику в связи с предстоящим выборами: якобы после выборов Президента РФ ожидаются существенные изменения в жизни страны. Темы могут быть самые неожиданные - новая волна мобилизации, запрет иностранных валют, рост цен на технику, ограничение выезда за границу и подобное», - рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

Он предупредил, что на фоне панических настроений активизируются мошенники. Они предлагают якобы решить проблемы: например, вложить средства в некие фонды, биржи, криптовалюту.

Кроме того, поступают предложения приобрести «круглосуточную защиту от мобилизации» или «доступ к базам данных ФСБ» с перечнем тех лиц, кому закрыт выезд за границу.

Куратор платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила: накануне таких важных событий, как выборы, массово создаются или активизируются «спящие» ресурсы в соцсетях и мессенджерах. Они прикрываются освещением новостей и публикацией итогов голосования.

«Мы не рекомендуем хаотично включаться в такие чаты, группы и каналы. Следить за новостями лучше в привычных и проверенных источниках - новостной контент и сейчас исчерпывающий, не надо загружать его дополнительно», - посоветовала она.

Президентские выборы назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.