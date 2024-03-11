В Пензе на бывшей больнице № 5 заменили вывеску

На здании хирургического корпуса областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко на улице Краснова, 60, заменили вывеску.
Пензенцы по привычке называют эту больницу пятой. Учреждения объединили в 2020 году. Областная больница стала правопреемником больницы № 5.
На здании на улице Краснова не только обновили вывеску с названием на фасаде, но и установили таблицу со шрифтом Брайля для слабовидящих пациентов. Она дублирует информацию об учреждении.
«Сегодняшняя наружная навигация соответствует нормативам, предъявляемым к медицинским организациям. Но прежде всего мы это делаем для удобства пациентов», - отметил директор лечебного учреждения Тихон Панюхин.
Вывеску заменили за счет средств больницы силами штатной бригады, уточнили в областном минздраве. Теперь в учреждении планируют восстановить крыльцо.
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