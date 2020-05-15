В Пензе областную больницу имени Бурденко ждет реорганизация

15.05.2020 | 22:51

В Пензе областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко объединят с клинической больницей № 5.

Соответствующее постановление появилось на сайте правительства Пензенской области в пятницу, 15 мая.

Согласно документу, клиническая больница имени Н. Н. Бурденко будет являться правопреемником больницы № 5 и сохранит свое наименование после присоединения. Прежним останется и его адрес: улица Лермонтова, 28.

Минздраву области предстоит внести соответствующие изменения в устав медучреждения и совершить юридические действия по реорганизации.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области», - говорится в документе.