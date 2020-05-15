Общество

В Пензе областную больницу имени Бурденко ждет реорганизация

Печать

В Пензе областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко объединят с клинической больницей № 5.

Соответствующее постановление появилось на сайте правительства Пензенской области в пятницу, 15 мая.

Согласно документу, клиническая больница имени Н. Н. Бурденко будет являться правопреемником больницы № 5 и сохранит свое наименование после присоединения. Прежним останется и его адрес: улица Лермонтова, 28.

Минздраву области предстоит внести соответствующие изменения в устав медучреждения и совершить юридические действия по реорганизации.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области», - говорится в документе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Оптимизация? Не наелись ещё?

Гость||

В Пензе не хватает больниц для городских жителей, зачем переводить оставшееся в область,

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе не хватает больниц для городских жителей,
Это кто тебе сказал?

Гость||

Больницу № 5 присоединяли к больнице № 1. Теперь присоединят к Бурденко. Пилят, пилят, пилят бюджетные средства и заметают следы. Рябихина будет контролировать?

Гость||

Необходимо восстановить горбольницу № 2 !!!

Гость||

Когда же вы нажретесь?Ведь все выйдет вам и вашим семьям боком, единоросы проклятые. Еще добавьте к названию мгуп, мбуп, жуп, как вы любите. Эти дебильные аббревиатуры слышать тошно

Гость||

Скорее бы с СИЗО некоторых объединили бы

Гость||

Эт, чё, Чижова , которая И.О., или Никишин, который как бы нигде?

Кто такое придумал?

Гость||

Когда же вы нажретесь-а?

Гость||

Гость писал(a):

Необходимо восстановить горбольницу № 2 !!!
приступай,восстанавливай

Гость||

Гость писал(a):

Эт, чё, Чижова , которая И.О., или Никишин, который как бы нигде?

Кто такое придумал?

Никишина, Чижову, Воробьеву, Воеводина под следствие!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте