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Общество

В Кузнецке возьмут пробы из зеленой лужи

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В понедельник, 11 марта, на совещании в администрации города глава Кузнецка Сергей Златогорский поручил взял пробы воды из лужи зеленого цвета, разлившейся на улице Индустриальной.

Вместе с сотрудниками городского управления ГОЧС расследовать обстоятельства появления странной лужи будет и Роспотребнадзор.

«Пусть они отбирают пробы. И [надо] разобраться, откуда и что такое. И полицию подключать», - распорядился Златогорский.

Он добавил, что после отбора проб нужно засыпать лужу песком, который привезет грузовик «Зеленого города».

Снимки странной субстанции зеленого цвета, которая появилась рядом с жилыми домами, поделился 10 марта во «ВКонтакте» житель Кузнецка.

Горожане предположили, что произошла утечка с предприятия или, к примеру, с расположенной поблизости автомойки. По мнению других, к появлению зеленой лужи причастны ресурсники, которые водой с красителем проверяли целостность труб.

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Источник — фото группы «Подслушано в Кузнецке»
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