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Из жизни

Кузнечанин заметил у дома странную субстанцию зеленого цвета

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В Кузнецке местный житель сфотографировал лужу зеленого цвета на улице Индустриальной. Снимками он поделился в соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 10 марта.

«Вот такая красота. Неизвестная субстанция, будьте осторожны», - прокомментировал фото автор.

Кузнечанин заметил у дома странную субстанцию зеленого цвета

Обсуждая снимки, горожане предположили, что произошла утечка с предприятия или, к примеру, с расположенной поблизости автомойки. По их мнению, это экологическая катастрофа.

Кузнечанин заметил у дома странную субстанцию зеленого цвета

По словам других кузнечан, жидкость безопасна. «Глина, песок, ржавчина с водой дают такой цвет», - высказался комментатор. Еще один поделился точкой зрения, что это вода с красителем, с помощью которого ресурсники проверяют герметичность труб.

Кузнечанин заметил у дома странную субстанцию зеленого цвета

«Эта зеленая вода бежит ручьем прямо к дому. Постарался Водоканал, проделали канаву вчера вечером, около 21 часа, и уехали», - написала горожанка.

Официального объяснения случившемуся пока нет.

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Источник — фото группы «Подслушано в Кузнецке»
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