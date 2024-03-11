Кузнечанин заметил у дома странную субстанцию зеленого цвета

11.03.2024 | 10:03

В Кузнецке местный житель сфотографировал лужу зеленого цвета на улице Индустриальной. Снимками он поделился в соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 10 марта.

«Вот такая красота. Неизвестная субстанция, будьте осторожны», - прокомментировал фото автор.

Обсуждая снимки, горожане предположили, что произошла утечка с предприятия или, к примеру, с расположенной поблизости автомойки. По их мнению, это экологическая катастрофа.

По словам других кузнечан, жидкость безопасна. «Глина, песок, ржавчина с водой дают такой цвет», - высказался комментатор. Еще один поделился точкой зрения, что это вода с красителем, с помощью которого ресурсники проверяют герметичность труб.

«Эта зеленая вода бежит ручьем прямо к дому. Постарался Водоканал, проделали канаву вчера вечером, около 21 часа, и уехали», - написала горожанка.

Официального объяснения случившемуся пока нет.