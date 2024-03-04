Школе с. Большой Вьяс присвоили имя погибшего 25-летнего бойца

04.03.2024 | 12:47

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали присвоение средней школе села Большой Вьяс Лунинского района имени Александра Евгеньевича Вотчникова, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении долга.

Александр Вотчников родился в Казахстане в мае 1996 года, а всю свою сознательную жизнь провел в Большом Вьясе. Окончил 11 классов местной школы и за это время показал себя хорошим товарищем, целеустремленным учеником, отличным спортсменом. Он занимался легкой атлетикой и побеждал в районных и областных соревнованиях.

После школы Александр поступил в университет на факультет энергетики, нанотехнологий и рaдиоэлектpоники. Получив диплом, в июле 2019 года пошел в армию, а затем подписал контракт.

Служил Вотчников в гвардейском десантно-штурмовом полку. С 22 февраля 2022 года стал участником специальной военной операции на Украине и 5 марта погиб. Ему было 25 лет.

Боец посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее в Сурске открыли класс героя в память о погибшем 21-летнем земляке Евгении Головяшкине.