Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мар 2024|17:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Школе с. Большой Вьяс присвоили имя погибшего 25-летнего бойца

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали присвоение средней школе села Большой Вьяс Лунинского района имени Александра Евгеньевича Вотчникова, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении долга.

Александр Вотчников родился в Казахстане в мае 1996 года, а всю свою сознательную жизнь провел в Большом Вьясе. Окончил 11 классов местной школы и за это время показал себя хорошим товарищем, целеустремленным учеником, отличным спортсменом. Он занимался легкой атлетикой и побеждал в районных и областных соревнованиях.

После школы Александр поступил в университет на факультет энергетики, нанотехнологий и рaдиоэлектpоники. Получив диплом, в июле 2019 года пошел в армию, а затем подписал контракт.

Служил Вотчников в гвардейском десантно-штурмовом полку. С 22 февраля 2022 года стал участником специальной военной операции на Украине и 5 марта погиб. Ему было 25 лет.

Боец посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее в Сурске открыли класс героя в память о погибшем 21-летнем земляке Евгении Головяшкине.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте