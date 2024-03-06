Исправность работы электросирен обеспечат за 13 млн руб.

06.03.2024 | 20:58

В Пензенской области ищут подрядчика, который занялся бы технической поддержкой работы региональной автоматизированной системы оповещения населения.

Речь идет об электросиренах и сигналах, которые должны предупреждать жителей области об опасностях, возникающих при ведении военных действий, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Начальная цена контракта, проект которого размещен на сайте госзакупок, - 13 млн 750 тыс. рублей. Заказчиком выступает региональное министерство экономического развития и промышленности. Заявки на конкурс принимают до 13 марта.

От подрядчика потребуется поддерживать функциональные характеристики системы оповещения, ее инфраструктуру, заниматься техническим обслуживанием и мониторингом состояния оборудования, устранять неисправности, восстанавливать работоспособность.

Систему оповещения в регионе проверяют регулярно. В среду, 6 марта, в населенных пунктах области вновь запускали сирены, о чем заранее предупредили граждан, чтобы не вызвать паники.

Жители Пензы тоже ждали сигнала, поглядывая на часы. Позже многие отметили, что, находясь дома с закрытыми окнами, ничего не слышали.

«Такую сирену услышит только тот, кто ждет и заранее откроет окно», - указали горожане.