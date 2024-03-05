Собакам, спасающим бойцов СВО, предлагают поставить памятник

В Госдуме предложили поставить памятник служебным собакам, помогающим участникам специальной военной операции.
Такое предложение внес первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем Telegram-канале.
Он привел историю, когда на херсонском направлении пес по кличке Балбес погиб, спасая военнослужащих. Балбес понял, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, и расценил БПЛА как угрозу. Когда на позиции залетел очередной украинский дрон, Балбес кинулся на аппарат и сбил его с траектории. Аппарат взорвался, и собака погибла от травм.
«Считаю, что было бы правильно установить памятник служебным собакам-героям, помогающим нашим ребятам на СВО, вместе с ними защищающим страну, часто жертвующим собою, чтобы спасти жизни наших бойцов. Как думаете?» - обратился Бурматов к подписчикам, попросив их поделиться мнениями.
Ранее депутат предложил забирать животных у хозяев за жестокое обращение и оставление в опасности.
Рядом с российскими бойцами в зоне СВО живут не только собаки. Ранее стало известно, что коту Мухичу, любимцу военнослужащих, подарили настоящий бронежилет по размеру.
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