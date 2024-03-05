Собакам, спасающим бойцов СВО, предлагают поставить памятник

05.03.2024 | 08:01

В Госдуме предложили поставить памятник служебным собакам, помогающим участникам специальной военной операции.

Такое предложение внес первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем Telegram-канале.

Он привел историю, когда на херсонском направлении пес по кличке Балбес погиб, спасая военнослужащих. Балбес понял, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, и расценил БПЛА как угрозу. Когда на позиции залетел очередной украинский дрон, Балбес кинулся на аппарат и сбил его с траектории. Аппарат взорвался, и собака погибла от травм.

«Считаю, что было бы правильно установить памятник служебным собакам-героям, помогающим нашим ребятам на СВО, вместе с ними защищающим страну, часто жертвующим собою, чтобы спасти жизни наших бойцов. Как думаете?» - обратился Бурматов к подписчикам, попросив их поделиться мнениями.

Ранее депутат предложил забирать животных у хозяев за жестокое обращение и оставление в опасности.

Рядом с российскими бойцами в зоне СВО живут не только собаки. Ранее стало известно, что коту Мухичу, любимцу военнослужащих, подарили настоящий бронежилет по размеру.